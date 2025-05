Fiorentina-Betis, ecco alcune importanti informazioni per i tifosi

A poche ore da Fiorentina-Real Betis, il club viola ha pubblicato sul proprio sito ufficiale alcune informazioni per i tanti tifosi (più di 22mila) che stasera saranno presenti all'Artemio Franchi. Ecco la nota: ACF Fiorentina informa Tifosi ed Abitanti del Quartiere Campo di Marte che, a seguito del particolare quadro logistico dello Stadio Artemio Franchi e dei dintorni, in occasione di Fiorentina-Betisverranno assunte, su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza, le seguenti misure organizzative:

- Allestimento e Presidio dei Varchi di Accesso all'Area Riservata (Viale Paoli Fino all’Incrocio con Viale dei Mille e Viale Valcareggi fino all’Incrocio con Viale Fanti) a partire dalle ore 14.00, con conseguente inibizione del passaggio, anche Pedonale, fino ad apertura dei Varchi di Ingresso;

- Allargamento dell'Area Riservata del Settore Tribuna con conseguente chiusura al transito Pedonale e Carrabile del Controviale Fanti da Viale dei Mille a Via Carnesecchi ed installazione dei Varchi di Accesso su Via Frusa agli angoli con Via Duprè, Via Mameli e Via Carnesecchi;

- Rafforzamento Attività di Prefiltraggio e Filtraggio;

L'implementazione di queste misure comporterà un inevitabile rallentamento degli accessi allo Stadio, si invitano pertanto i Tifosi a recarsi per tempo agli ingressi, la cui apertura è prevista per le ore 19.00