Social Il tifo organizzato del Bologna non sarà a Firenze: l'annuncio in protesta dei pochi biglietti

Con un comunicato attraverso i propri canali sociale la Curva Andrea Costa del Bologna ha deciso che non seguirà il Bologna nella trasferta di Firenze. Al principio c'è la protesta nei confronti dei pochi biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. Per questo il tifo organizzato rossoblù non verrà a Firenze e ha comunicato quanto segue:

"Mai come quest'anno la spinta della Curva Andrea Costa è stata fondamentale. Abbiamo seguito il Bologna ovunque in Italia e in Europa. A Firenze ci sarebbe stato l'ennesimo esodo rossoblù, ma 300 biglietti concessi agli ospiti ci sembra un numero indegno, visto anche che, per la semifinale di ritorno della Conference League, come prevede la normativa UEFA, sono stati messi a disposizione 1200 biglietti per gli ospiti... Come gruppi della Curva Andrea Costa abbiamo deciso che non ci sono le condizioni per prendere parte alla partita. Non vogliamo obbligare tutta la tifoseria a seguire la nostra sofferta decisione, ma invitiamo tutti a rispettarla e chiediamo ai 300 che saranno a Firenze di non appendere nessuno striscione come quest'anno".

