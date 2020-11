FIORENTINA-BENEVENTO, Le statistiche della gara

Non ci poteva essere avversario migliore per riprendere il campionato dopo la sosta causa impegni delle nazionali e con un nuovo allenatore sul ponte di comando. Perché la Fiorentina ha col Benevento un percorso netto. Nel massimo campionato italiano sono 2 i precedenti e 6 i punti raccolti. Non solo. Ha tenuto la porta inviolata per tutti e 180 i minuti (più recuperi) dei match affrontati. Al Franchi, 28esima giornata 2017-2018, terminò col punteggio di 1-0. In rete andò il difensore brasiliano Vitor Hugo, al suo primo (e poi sarebbe rimasto unico) centro in Serie A. Nel girone d’andata, nono turno, era finita col risultato di 0-3: Benassi, Babacar, Thereau nel tabellino dei marcatori. E una curiosità è legata proprio ai bomber di questi incroci. Benassi oggi milita nell’Hellas Verona. Thereau fa parte dell’elenco svincolati. Babacar e Vitor Hugo giocano in Turchia, il primo nell’Alanyaspor, il secondo nel Trabzonspor.

Insomma, nessuno dei 4 marcatori veste ancora oggi la maglia viola della Fiorentina.