FIO-GEN, Quote: viola favoriti. Il primo marcatore...

Non vince da quattro turni di campionato, durante i quali non è mai riuscita ad andare a segno. Per i betting analyst, però, è la Fiorentina la favorita d’obbligo per il posticipo di stasera contro un Genoa pure in crisi (sempre ko nelle ultime quattro, con l’unico guizzo in Coppa Italia contro la Sampdoria). Entrambe le squadre sgomitano per risalire dal fondo della classifica - i viola sono quartultimi, la squadra di Maran è penultima - ma i precedenti al Franchi "blindano" l’«1» di Prandelli e i suoi: la preziosa vittoria vale 1,75 sul tabellone 888sport.it, contro il 4,70 dei rossoblù, che a Firenze non vincono addirittura dal 1977. Quattro dei sei confronti più recenti tra le due squadre sono finiti con il pareggio, in tutti i casi uno 0-0: la «X» stavolta pagherebbe 3,90, mentre un match a reti inviolate si gioca a 11,00. Nelle scommesse sui gol le speranze viola sono affidate a Patrick Cutrone: è lui il primo nome nella lista del primo marcatore, a 4,60, seguito da Dusan Vlahovic a 4,80. Per i rossoblù, invece, Mattia Destro (7,50) è di un soffio avanti su Goran Pandev (8,00).