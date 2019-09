FINLANDIA-ITA, Dopo 45' è 0-0. Chiesa vicino al gol

Si è chiuso sul punteggio di 0-0 il primo tempo della sfida tra Finlandia e Italia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Gli azzurri di Mancini hanno giocato meglio dei padroni di casa, creando varie occasioni sventate da una grande prestazione del portiere finlandese Hradecky in particolare con Sensi. Grande occasione anche per Federico Chiesa, autore di una prestazione non eccezionale ma vicino al gol a fine primo tempo: il suo tiro col destro da dentro l'area è stato ribattuto dall'estremo difensore avversario.