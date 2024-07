FIGC, Il 4 novembre fissate le elezioni del presidente

Fonte: Calcio E Finanaza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La FIGC ha fissato la data per le elezioni del presidente. L'assemblea elettiva della Federcalcio si terrà il prossimo 4 novembre per dare così il via al prossimo ciclo quadriennale.

Questo è quello che è emerso da ambienti della FIGC, dopo le parole ieri del presidente Gravina come riportate dall'ANSA: "La scadenza è prevista a marzo 2025, le elezioni avverranno nella prima data utile ma non possono farsi prima della chiusura delle Olimpiadi», ha spiegato ieri Gravina. «Quella è l’unica sede deputata democraticamente a scegliere la governance e sarà legittimata a fare tutte le scelte progettuali. Ricandidarmi? Per me è prematuro parlarne oggi, credo sia giusto comunque un confronto aperto per verificare la possibilità se è un percorso che può essere continuato o va interrotto".