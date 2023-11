FIFA, Aggiornato ranking per nazionali: Italia nona

FirenzeViola.it

Come riportato da Transfermarkt.it, la FIFA ha aggiornato il ranking riguardante le nazionali. Rispetto allo scorso aggiornamento, datato 27 ottobre, la nostra nazionale è rimasta stabile in nona posizione passando dai 1718 punti di un mese fa, ai 1719 di oggi. In vetta alla classifica rimane l'Argentina dei viola Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Lucas Beltran. A chiudere il podio dietro all'Albiceleste, Francia e Inghilterra.