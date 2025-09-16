Ferrero consulente della nuova Ternana: "Posso piacere o non piacere, giudicatemi solo dal lavoro sul campo"

L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ci riprova e riparte dalla Ternana: oltre ad essere stato intermediario nel passaggio di mano della società, sarà consulente della nuova proprietà (Gian Luigi Rizzo). La Ternana tra l'altro avrà per la prima volta una presidentessa, Claudia Rizzo.

Ai media che ieri sera lo hanno intercettato ha detto: "Posso piacere o non piacere, questo decidetelo voi, ma giudicatemi solo dal lavoro sul campo. Non sento di fare delle promesse. Le promesse non si fanno mai nel calcio, si lavora con dedizione, amore, e vorrei che da oggi la Ternana cambi pelle, perché è una nuova vita. Il campo ci darà ragione o torto - le parole riportate da Ternananews.it - I primi obiettivi sono andare a giocare a pallone e rifare il campo, perché non mi piace, l’ho visto in televisione e non mi piace