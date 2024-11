FERRARI, Risultati merito di Palladino. Crediamo in Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, prima del match tra viola e Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn: "In questo momento positivo c'è tatnto lavoro del Mister. All'inizio abbiamo avuto pazienza e i risultati stanno arrivando. Obiettivi? Come abbiamo sempre detto, vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno. Kean? È stato il primo acquisto perché noi credevamo molto in lui e viceversa. Ma in genrale tutto il gruppo sta facendo molto bene. Anche quelli che stanno giocando meno rispondono sempre presente: da tanti anni insistiamo su questo concetto. L'importante è continuare con la stessa voglia e la stessa testa".