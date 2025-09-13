Fazzini a SKY: "Partita strana col Napoli. Dobbiamo migliorare l'approccio"

vedi letture

Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, dopo la sconfitta interna contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Partita un po' strana, abbiamo iniziato male prendendo due gol subito su due occasioni. Noi siamo stati bravi poi a costruire delle occasioni, ma non a finalizzarle. Quando giochi contro una squadra così forte come il Napoli devi essere attento per tutta la partita e soprattutto devi finalizzare".

Avete sbagliato l'approccio?

"Non è la prima volta che capita quindi è un aspetto che dobbiamo migliorare, ne parleremo sicuramente col mister. Nella ripresa siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso, abbiamo cambiato marcia e penso che dobbiamo ripartire da lì".