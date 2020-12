FATTORI, Diamo tempo ai giovani. Ribery si riprenderà

Sauro Fattori, ex giocatore viola, ex tecnico della Fiorentina Femminile, di cui ora è coordinatore tecnico del settore giovanile, ha parlato così della situazione della sua ex squadra, riguardo entrambi i settori (maschile e femminile): “Il lavoro di Cincotta? In tre anni sono state cambiate molte ragazze dello scudetto 2017. Stiamo balbettando in campionato, ma speriamo di riprenderci. Ieri è stata una partita particolare contro lo Slavia. Siamo riusciti a rimediare e ora andremo laggiù a giocarcela. Prandelli? Un po’ di mano ce l’ha messa sicuramente, ma non è facile vedere subito i risultati. Ci vuole un po’ di tempo per mettere a posto le pedine. Se non dai continuità ai giovani, è difficile che sboccino, perché si trovano sempre sotto esame. Lo dico perché ho avuto la possibilità di giocare prima squadra con continuità. Attaccante? Penso che gli addetti ai lavori, quindi Pradè e Barone, parleranno con Prandelli, che deciderà. Credo che il mister parlerà con la società e questa lo accontenterà. A Natale fuori dalla zona retrocessione? Le gare non sono facili, ma l’importante sarebbe vedere i miglioramenti. In questo momento la cosa primaria sono i risultati. Penso che la Fiorentina possa farli. Non siamo una squadra che si merita il posto in cui sta. Ribery sottotono per il tifo? Questa è una domanda da fare a lui, ma il pubblico di sicuro ti dà una mano, specialmente nei momenti di difficoltà ma Franck è un giocatore esperto e saprà uscirne da solo. Le sue qualità vengono fuori con o senza il pubblico. Quando le cose vanno male, vanno male per tutti. Stiamogli accanto, noi Fiorentini siamo bravi a criticare, ma alla fine stiamo sempre vicini a tutti”.