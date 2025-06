Ufficiale Il Lens comunica l'addio a Nzola. Prestito terminato, rientra alla Fiorentina

Attraverso i propri canali social, il Lens ha annunciato il termine dei prestiti e il rientro nei rispettivi club d'appartenenza di alcuni suoi giocatori. Tra questi anche M'bala Nzola, pronto a tornare alla Fiorentina in attesa di nuova sistemazione. Ecco l'annuncio dei francesi: “Mbala Nzola non è più un giocatore del Lens. L'attaccante angolano, arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha disputato 23 partite con la maglia Sang et Or, segnando sette gol. Saluta l'Artois al termine della stagione 2024/25”.