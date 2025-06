Marchetti sul mercato della Fiorentina: "È forte su Piccoli, se parte Kean. Seguito Fabbian"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, l'esperto di mercato Luca Marchetti ha trattato anche il mercato della Fiorentina, specie per il reparto d'attacco in cui ruota tutto attorno a Kean. In particolare, si legge: "Sempre il Como segue Piccoli del Cagliari, in caso decidesse di affiancare a Morata un giovane da far crescere. Sullo stesso Piccoli è forte anche la Fiorentina, che lo considera il profilo ideale nel caso in cui dovesse partire Kean, cercato dall’Al-Qadsiah.

I viola hanno ufficializzato l’acquisto di Fazzini dall’Empoli e attendono la firma di Pioli, che ha risolto con l’Al-Nassr. In mediana si segue sempre Fabbian per completare la linea italiana che sta caratterizzando questa nuova fase".