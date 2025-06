Bove, nuovi controlli tutti negativi. Ne manca qualcuno ma potrebbe tornare a giocare

vedi letture

Edoardo Bove potrebbe tornare in campo a giocare calcio. A dare aggiornamenti sulla situazione del centrocampista ex Fiorentina è Gianlucadimarzio.com, dove si legge che il giocatore ha effettuato nuovi controlli medici che hanno dato tutti esiti negativi.

Per il via libera definitivo ne manca ancora qualcuno - si legge -, mentre il classe 2002 scalpita per tornare a calcare il rettangolo verde dopo il malore che lo colpì durante Fiorentina-Inter dello scorso 1° dicembre. A partire dal 1° luglio Bove sarà un giocatore nuovamente della Roma e lavorerà per il suo futuro: da capire se all’estero, dove si apriranno sicuramente per lui delle possibilità, o se anche in Italia a seconda dello sviluppo di alcune situazioni burocratiche.