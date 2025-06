Da Dainelli a Bovenzi: nello staff di GIlardino a Pisa tanti ex viola

Prende forma anche lo staff di Alberto Gilardino a Pisa: il tecnico di Biella, che ieri è stato ufficializzato dai nerazzurri, porta con sé tanti volti noti. Gaetano Caridi sarà il vice allenatore. Accanto a loro ci sarà anche Dario Dainelli, ormai uno dei consiglieri più fidati di Gila ed ex compagno ai tempi di Fiorentina e Genoa. Poi c’è la new entry Francesco Valiani, pistoiese, ex centrocampista, reduce da un incarico come collaboratore tecnico nella Fiorentina femminile Under 19.

Per lo staff atletico, Antonio Bovenzi e Vincenzo Manzi sono i due nomi che abbiamo avuto modo di conoscere nelle scorse ore. Bovenzi ha una lunga carriera di esperienza che lo ha portato a essere preparatore atletico alla Fiorentina, Alla Sampdoria, al Milan, al Torino, all’Udinese e al Verona. Anche Manzi ha una lunga carriera alle spalle. Come preparatore dei portieri c'è Maurizio Pugliesi che resterà il preparatore insieme con Leonardo Baldini. Lo scrive StestaPorta.news.