FAGGIANO, Parma-Spal una gara finta. Vi racconterò...

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano, è intervenuto a Radio24 nel corso della trasmissione "Tutti Convocati" per parlare del ritiro voluto dal club Ducale nonostante il protocollo al momento non lo prevedesse: "Eravamo pronti e abbiamo preferito mantenere questo iter, vedremo poi se usciranno altri comunicati con nuove idee. Noi ci siamo preparati per un protocollo che poi però non è stato ratificato. Ci siamo adeguati e abbiamo fatto il massimo per rispettare il documento. Abbiamo iniziato come era stato deciso in precedenza. Un po' di staff al momento si trova in alberto a 100 metri dal centro sportivo di Collecchio, con un piano e un ingresso dedicato solo per noi. Non abbiamo guardato a ciò che facevano gli altri, abbiamo pensato a noi".

Cosa pensa della ripartenza?

"Il calcio è lavoro, se i risultati si ottengono giocando e qualcuno non vuole scendere in campo, lo dicesse. Mi hanno fatto giocare contro la SPAL una partita finta, tra dieci anni racconterò anche cosa è successo. Il signor Petagna ha parlato di "brutto allenamento". C'era qualcuno che non voleva che la partita venisse disputata, ci sono stati 15 giorni per decidere e mi scrivete a mezz'ora dal fischio d'inizio? Ma io vi ammazzo a tutti (in senso figurato e ride)".