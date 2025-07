Il Como e quel sogno chiamato Messi, il presidente: "Nessun contatto"

Il Como non è nuovo a "coup de theatre" sul mercato ma per ora Lionel Messi resta un sogno, nonostante la presenza della moglie in tribuna durante l'amichevole dei lariani con il Lille che ha alimentato non poche voci e speranze nei tifosi. Presenza poi spiegata da Fabregas: "È stato a casa mia in vacanza, era in viaggio per vedere qualche amico e noi siamo amici, le nostre mogli e i nostri figli anche. Ma lui adesso è negli Stati Uniti" disse lasciando una porta aperta al sogno "mai dire mai".

Oggi ne ha parlato anche il proprietario del Como, Mirwan Suwarso, nel corso di un'intervista a La Stampa: "Non ne ero al corrente, era ospite della moglie di Fabregas. Sarebbe un sogno se venisse qui. Ma perché dovrebbe lasciare una squadra dove guadagna tutti quei soldi? Non abbiamo avuto nessun contatto”