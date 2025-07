Bennacer fuori dal progetto Milan ma non ha ancora accettato l'Arabia

Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer, che ha vinto lo scudetto con Stefano Pioli in panchina tanto che ad inizio mercato è stato accostato anche alla Fiorentina, non ha ancora deciso del suo futuro. Il giocatore algerino, rientrato dal prestito al Marsiglia, non rientra nei piani di Max Allegri ed è stato infatti escluso prima dal raduno di Milanello e poi dalla tournée in Asia e Oceania.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, piuttosto ingarbugliato, sul giocatore. Per Bennacer c'è infatti un'offerta da circa 10 milioni di euro dell'Al-Ittihad, destinazione alla quale il calciatore non avrebbe ancora aperto per via del ritorno di fiamma del Marsiglia. Dal canto suo, però, il Milan ha risposto "no" a un nuovo prestito del Marsiglia soprattutto a condizioni più favorevoli rispetto al precedente accordo come chiede il club transalpino.