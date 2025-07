Il Milan batte il Liverpool, 4-2 in amichevole. Allegri applaude Leao: "Qualità straordinaria"

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Ottima prova del Milan che vince contro il Liverpool 4-2 nell'amichevole disputata per l'Hong Kong Football Festival. Sblocca la partita nel primo tempo Leao che dedica il gol all'amico e compagno di Nazionale Diogo Jota recentemente scomparso. Pareggia Szoboszlai con un gran gol a giro che si infila all'incrocio imperdibile per Maignan. Tante le occasioni da entrambe le parti contropiedi pericolosi da parte del Milan. Poi, nella ripresa, i rossoneri riescono a concretizzare un altro contropiede: Okafor lancia Leao, il portoghese trova Loftus Cheek ed è 2-1 per la squadra di Allegri. Al quarto d'ora di gioco Saelemaekers dalla destra arriva in corsa e la mette al centro per Okafor che non sbaglia. 3-1 e difesa del Milan che si dimostra sempre più solida, salvo cedere nel recupero sul gol di testa di Gakpo su secondo palo ma i rossoneri si 'vendicano' in fretta proprio all'ultimo secondo sfruttano l'errore difensivo dei Reds e Okafor firma il poker e la doppietta personale. Finisce 4-2 e il Milan si aggiudica la seconda amichevole della tournée estiva dopo la sconfitta contro l'Arsenal, compiendo i passi avanti chiesti proprio da Allegri alla vigilia. (ANSA).

La soddisfazione di Allegri "Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre season. È un giocatore importante, ha qualità straordinarie. Sta crescendo e ha l'età matura per fare una stagione importante": è la soddisfazione di Massimiliano Allegri nel vedere i passi avanti fatti dal Milan. "La cosa più bella ed importante di cui sono contento di questi venti giorni di lavoro - aggiunge il tecnico in conferenza - è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza. Questo fa si che quando abbiamo la palla proviamo a giocare, quando non la abbiamo tutti insieme difendiamo bene". (ANSA).