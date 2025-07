Il sindaco Pignotti: "Bilancio ritiro positivo anche per Bagno a Ripoli. Tra due anni si arriverà anche in tramvia"

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha fatto il punto sul ritiro della Fiorentina ormai per il terzo anno al Viola Park, nel comune di cui è primo cittadino, a Radio Bruno: "Il bilancio è molto positivo, sia per la Fiorentina che per il comune di Bagno a Ripoli. Il discorso climatico non è stato un grosso problema, per fortuna non c’è stato un grande caldo".

I cantieri per la tramvia al momento creano lunghe cose nella zona ma il sindaco guarda al risultato con fiducia: "Tra due anni sarà pronta la tramvia, che arriverà esattamente davanti al Viola Park. I tifosi avranno così una grande possibilità in più per raggiungere il centro sportivo della Fiorentina. Si potrà arrivare da Careggi, Scandicci e Firenze Nord facendo solo un cambio in piazza della Libertà. Ed è stato completato il Viola Parking per chi vuole arrivare in macchina, poi ci sarà anche il parcheggio scambiatore. Quando tra due anni sarà tutto concluso, la zona sarà molto servita, centrale e collegata".