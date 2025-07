Fiorentina Femminile verso i primi test in attesa della stagione, Pinones Arce: "Focus su noi stessi"

Manca poco meno di un mese all'inizio ufficiale della stagione della Fiorentina Femminile, previsto il 24 agosto con il debutto della nuova Serie A Women’s Cup 2025. Le ragazze viola sono state inserite nel Girone B, insieme a Como, Inter e Genoa. Proprio con i lacustri ci sarà il debutto in casa, al Viola Park ovviamente, il 7 settembre trasferta a Milano poi il 14 il "derby" contro l'ex allenatore De La Fuente passato al Genoa..

Nel frattempo la Fiorentina sta cercando di organizzare alcune amichevoli: già fissata la prima il 10 agosto alle 18 a Tirrenia contro il Milan. In ponte un'altra con la Lazio la settimana successiva mentre resta da decidere per un terzo test.



Intanto ieri mister Pablo Pinones Arce ha così commentato il sorteggio del calendario di serie A che vedrà la Fiorentina iniziare il proprio percorso il 5 ottobre a Napoli per poi ospitare le due milanesi al Viola Park (Juventus alla settima in trasferta): “Prima di tutto pensiamo una partita alla volta. Il focus è e sarà sempre principalmente su noi stessi. Avremo sempre rispetto per i nostri avversari e prepareremo sempre la partita al meglio possibile, dando importanza non al nome degli avversari ma alla nostra preparazione. L'inizio della Serie A è ancora fra qualche settimana e prima dovremo focalizzarci su altre partite in arrivo, sul nostro sviluppo e sul migliorare giorno dopo giorno".