Fabregas: "Ikoné mi ha impressionato quando l'ho affrontato da calciatore"

Cesc Fabregas, ex calciatore e attuale allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. In particolare si è soffermato anche sul neo acquisto J. Ikoné. Queste le sue parole a riguardo: "Quando ho affrontato Ikoné da calciatore ho pensato: che talento! Quando vedo calciatori come lui che non trovano molto spazio, dentro di me sento che devo dargli una mano. Se ha capito il messaggio e se torna l’Ikonè che io conosco, sarà una grande scoperta".