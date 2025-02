FA Cup amara per Chiesa: l'ultima in classifica di serie B elimina il Liverpool

(ANSA) - PLYMOUTH, 09 FEB - Clamoroso in Coppa d'Inghilterra, la FA Cup. La squadra ultima in classifica del Championship, ovvero la serie B inglese, ha eliminato il Liverpool capolista della Premier. Il tecnico dei Reds Arne Slot ha fatto ampio ricorso al turn over schierando molti giocatori che di solito non hanno molto spazio, come Federico Chiesa in campo per 90 minuti a formare il tridente offensivo con Diogo Jota e Luis Diaz.

Quindi anche così il Liverpool sembrava in grado di superare l'ostacolo di questo match dei 16/i di finale contro il Plymouth Argyle, e invece ha perso per 1-0, 'condannato' da un rigore messo a segno da Hardie all'8' st. Per il Liverpool è stata la quarta sconfitta della stagione. (ANSA).