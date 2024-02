F. CASINI, Ci pensa Italia Viva come candidato vice-sindaco

Aggiornamenti sul fronte amministrative a Firenze. Il PD, che ha candidato Sara Funaro, e Italia Viva, che punta su Stefania Saccardi, non hanno ancora trovato un'intesa. Secondo quanto riporta RTV38 il partito di Matteo Renzi avrebbe in mente di inserire come vice-sindaco, in caso di vittoria, il primo cittadino uscente di Bagno a Ripoli Francesco Casini. In alternativa sarebbe al vaglio il ruolo di assessore con delega ai rapporti con la Fiorentina.