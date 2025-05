Italiano, quelle ruggini con società e spogliatoio: il ritorno da ex tra incognite

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla di Vincenzo Italiano e sul suo primo ritorno da ex a Firenze. Il rapporto col club viola si è incrinato progressivamente e le scorie sono emerse nella gara d’andata col Bologna. L’esultanza di Italiano nel giorno di lutto di Palladino (assente al Dall’Ara) per la scomparsa della madre che fece andare su tutte le furie Pradè. Dunque quel «non ci ha neanche salutati» di Ranieri all’indirizzo del suo ex allenatore.

I retroscena si sprecano, così come le ricostruzioni. Sarebbe bello, ma forse utopico, che per una volta si mettessero tutte da parte per riconoscerne le qualità e magari provare a chiedersi perché dopo quei tre anni in viola, Italiano ha scelto una società concorrente della Fiorentina, a soli tre punti di distanza in classifica e che dopo un anno di Champions, adesso, si ritrova un trofeo che mancava da 51 anni. Con un monte ingaggi complessivo inferiore, e non di poco, rispetto ai viola.