Comuzzo ancora viola, Spalletti a maggio lo richiamerà. Ma la Juve continua a volerlo

vedi letture

In queste ore di turbolenza in casa Fiorentina, un raggio di sole arrivato nella giornata di ieri è stato l'annuncio del rinnovo fino al 2029 (con opzione per un altro anno) di Pietro Comuzzo. Il classe 2005 si è legato così ancora più a lungo ai colori viola, raddoppiando praticamente l'ingaggio e ponendosi maggiormente al centro del progetto. Un atto di stima che, scrive La Gazzetta dello Sport, verrà seguito da un'altra chiamata del ct Luciano Spalletti, che lo convocherà al prossimo stage di maggio con la Nazionale.

Ma nonostante il rinnovo, gli interessi nei confronti del difensore non si sono mai fermati e dopo il mercato di gennaio, anche in estate qualche big busserà alle porte della Fiorentina. Sempre la Rosea aggiunge che in pole ci sarebbe la Juventus, vigile attentamente sull'operato di Comuzzo. Sicuramente una pepita per la società viola che sceglierà il miglior offerente - si legge sul quotidiano -.