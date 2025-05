La vita di Italiano a Firenze tra calcio e ristoranti. L'amico Bacciotti: "Amava pasta e bistecca"

Curioso approfondimento del Corriere Fiorentino dedicato a Vincenzo Italiano, in vista del ritorno al Franchi da avversario da tecnico del Bologna. A due giorni dalla gara contro la Fiorentina, il quotidiano locale ha ripercorso brevemente lo stile di vita ha contraddistinto il triennio dell'allenatore in quel di Firenze, dove ha frequentato con costanza diversi locali e ristoranti noti nel territorio. A Montebeni quando voleva la carne, in piazza Ferrucci quando voleva mangiare sushi, in San Frediano per le occasioni particolari per gustarsi pesce. Proprio il celebre ristorante "Da Tullio" dell'amico Paolo Bacciotti gli ha intitolato una sala interna, col proprietario del posto che ha ricordato così, ai taccuini del giornale, le consuetudini di Italiano: "Amava cenare lì perché c’era la tv e poteva stare tranquillo, essendo una persona molto riservata. Quando gli proposi di intitolargli la saletta rimase sorpreso e quando veniva con gli amici la mostrava con orgoglio.

I suoi piatti preferiti erano lo spaghetto dei cavalieri e la bistecca fritta, una volta gliela feci anche tagliare. Quando torna a Firenze viene ancora a mangiare qui. Sono felice che abbia vinto la Coppa e la dedica a Joe Barone esprime bene la persona umile e di cuore che è".