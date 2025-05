Social Tanti auguri a Edoardo Bove: la Fiorentina festeggia i 23 anni del centrocampista

Attraverso i propri account social, la Fiorentina augura buon compleanno ad Edoardo Bove, che spegne oggi 23 candeline. Il centrocampista viola non ha ancora chiaro quale sarà il futuro davanti a sé, dopo una stagione travagliata per la nota vicenda dello scorso 1° dicembre contro l'Inter, in cui fu vittima di un arresto cardiaco.

La Fiorentina ha scelto nel corso dell'anno di non interrompere il suo prestito che scadrà il 30 giugno, quando farà rientro alla Roma, standole a fianco per il resto dell'annata sportiva che comunque vada, lo legherà per sempre a Firenze. Tanti auguri a Edoardo Bove!