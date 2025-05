Serie B, riunione tra Lega, Aia e club su modalità organizzative playoff e playout

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Le modalità organizzative dei playoff e dei playout della Serie B sono state definite in un incontro in videoconferenza tra il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, il presidente Aia, Antonio Zappi, il responsabile Can, Gianluca Rocchi, e i club coinvolti. È stato posto l'accento sul tema dei cerimoniali arricchiti, soprattutto in occasione delle due finali playoff, e delle iniziative predisposte a sostegno della European Football Week di Special Olympics Sport per promuovere l'inclusione per gli atleti di ogni livello di abilità. Quindi i nuovi contenuti media con interviste nel pre-gara e l'implementazione dei nuovi standard produttivi. Sono stati anche presentati i nuovi loghi di playoff e playout che verranno declinati nel corso delle ultime 10 partite della stagione. "Si tratta di partite molto importanti, non solo per i club e gli obiettivi da centrare, ma anche per la visibilità mediatica del campionato - ha sottolineato, tra l'altro, Bedin -. Abbiamo predisposto una serie di novità di branding e di carattere tecnico, chiarendo aspetti organizzativi e illustrando specifici protocolli al fine di offrire una preparazione ottimale per le ultime gare della stagione".

Zappi ha ribadito l'importanza della serie B. "Per noi vale come la A, l'abbiamo sempre considerata e anche per queste ultime gare metteremo in campo il massimo livello arbitrale. La tecnologia implementata costituisce un supporto di rilievo che, insieme alla serietà dei professionisti, avrà un importante riverbero mediatico". Rocchi ha spiegato le linee tecniche arbitrali e l'utilizzo della Var. E' stata ribadita l'attenzione particolare dedicata a playoff e playout, sottolineando come la sinergia fra arbitri, calciatori e produzione televisiva sia propedeutica ad una maggiore qualità dell'evento sportivo. (ANSA).