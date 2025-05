Capello evidenzia la crescita di Italiano: "Ha imparato bene la lezione dalle finali in viola"

vedi letture

Fabio Capello sottolinea la crescita di Vincenzo Italiano. Dopo la vittoria della Coppa Italia del Bologna, l'ex tecnico del Milan ha parlato a La Gazzetta dello Sport del trionfo rossoblu, rimarcando la crescita avuto dal loro allenatore rispetto ai tempi della Fiorentina, con cui ha perso tre finali: "Bologna merita la Coppa, anche se a essere onesti la partita di Roma non è stato un bello spot per il calcio italiano. La gara non mi è piaciuta, i rossoblù hanno trovato il guizzo vincente con Dan Ndoye - giocatore importante, oltre che generoso -, ma altre volte in stagione mi avevano divertito di più.

[...] Nel mirino finisce, invece, inevitabilmente la prestazione del Milan. [...] Se si eccettua qualche spunto di Rafa Leao nel primo tempo, i rossoneri non hanno fatto nulla, zero. [...] Quando è andato sotto, Conceiçao ha provato a mettere in campo più attaccanti possibile, ma Italiano ha imparato bene la lezione delle finali perse alla guida della Fiorentina e ha chiuso gli spazi in difesa, concedendo pochissimo all’avversario".