Linea verde col Bologna. Kean e Gudmundsson provano ad esserci, pronti Rubino e Caprini

Anche il Corriere dello Sport prende in consegna il tema attaccanti per la sfida che la Fiorentina si accinge a giocare contro il Bologna, ripartendo dalle grandi assenze che attanaglieranno Palladino in attacco. Mancheranno Beltran e Zaniolo per squalifica (l’argentino per l’ammonizione presa a Venezia in diffida, l’ex Roma sconta la seconda delle due giornate rimediate per proteste dopo il 90’ all’Olimpico), forfait a cui sono vicini anche Moise Kean e Albert Gudmundsson, entrambi a forte rischio per gli infortuni che li hanno tenuti fuori anche a Venezia. Ieri si sono tutti e due allenati in forma individuale, oggi proveranno le proprie condizioni e nel pomeriggio sarà Palladino in conferenza stampa a chiarirne le sorti. La speranza di tutto l’ambiente viola è che queste poche ore trascorse siano state sufficienti a modificare la situazione.

E anche se il tecnico dovesse recuperare i suoi due attaccanti titolari, non potrebbe contarci certo al cento per certo, ma questo sarebbe il guaio minore per l’allenatore ex Monza. Intanto, va immaginata una Fiorentina con, ad esempio, Colpani trequartista e uno tra Caprini e Rubino là davanti, in una versione d’attacco così improvvisata da far passare tutto il resto in secondo piano. Anche perché oltre ai già citati Beltran e Zaniolo, mancheranno anche Cataldi (fuori da settimane) e Folorunsho, anch'esso squalificato, che poteva diventare un jolly utile per il reparto d'attacco.