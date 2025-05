Social La fiorettista Alice Volpi tifosa della Fiorentina anche a tavola: ecco la foto

La campionessa toscana di fioretto Alice Volpi è grande tifosa della Fiorentina e in questa stagione ha seguito sempre, quando gli allenamenti e le gare di scherma non l'hanno portata lontana, le partite della sua squadra del cuore, spesso con il padre che le ha trasmesso la passione (e non a caso il fratello si chiama Gabriel). Il suo essere tifosa oggi lo ha mostrato anche in cucina, mentre stava cuocendo dei noodles...viola, in una storia Instagram.