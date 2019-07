EX VIOLA, Ufficiale: Betti nello staff di Giampaolo

AC Milan comunica di aver completato la composizione del nuovo Staff Tecnico rossonero di Marco Giampaolo per la stagione 2019/20:

Francesco Conti - Allenatore in Seconda

Samuele Melotto - Preparatore Atletico

Stefano Rapetti - Preparatore Atletico

Salvatore Foti - Collaboratore

Fabio Micarelli - Collaboratore

Daniele Bonera - Collaboratore

Luigi Turci - Preparatore Portieri

Emiliano Betti - Collaboratore Preparatore Portieri (ex estremo difensore viola, nonché negli ultimi anni preparatore dei portieri delle giovanili gigliate, in particolare della Primavera).