Ex viola, Nico Gonzalez può essere pedina di scambio per Balerdi alla Juve

La Juventus punta Leonardo Balerdi. Il difensore del Marsiglia piace a Igor Tudor che ha lavorato con lui in Francia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una chiave per sbloccare l'operazione potrebbe essere rappresentata da Samuel Mbangula, una contropartita tecnica che fa gola al Marsiglia. Così come non è da escludere neanche l'ex Fiorentina Nico Gonzalez come carta di scambio.