EX OBIETTIVI, Vitor Roque lascia il Barça e va al Betis

© foto di www.imagephotoagency.it

Era stato accostato anche alla Fiorentina ma alla fine il futuro di Vitor Roque sarà comunque in Spagna. Stando a quanto riferito da Relevo, il Barcellona ha raggiunto l'accordo con il Real Betis e l'affare è in dirittura d'arrivo per un prestito. Non a caso anche il presidente del club andaluso Angel Haro si è così espresso sul brasiliano: "Il giocatore è appassionato dal nostro progetto. Non è facile, il Barcellona ha fatto un investimento importante...".