EX OBIETTIVI, Vazquez: "Parma tornerà dove merita"

Il fantasista del Parma Franco Vazquez ha parlato ai microfoni del sito ufficiale delle sue prime impressioni dal ritiro della squadra: “Mi manca ancora un po' di forma, questa è la prima settimana in cui comincio a lavorare, ma entro una settimana e mezzo o al massimo due sarò pronto per la prima di campionato. Vogliamo tutti riportare il Parma dove merita anche se sarà dura, ma si sta formando un bel gruppo con gente d’esperienza al fianco di giovani che faranno bene. Maresca? A Palermo era in camera con me ed è sempre lo stesso, anche se cambia il rapporto perché lui ora è il mister e io un giocatore. Lo vedo bene, con voglia di fare bene e con un’idea che mi piace molto che è quella di giocare ed essere protagonisti con la palla. Tutti i campionati sono difficili, però l’idea del mister è quella di farci giocare con il pallone che è la cosa più bella, speriamo di fare bene e di avere il coraggio di giocare così, penso che abbiamo la squadra per farlo. - conclude l’argentino – Anni fa, quando ero al Belgrano, ero vicino a vestire la maglia del Parma, ma l’operazione non si concluse. Ora sono qui e penso che sia stato il destino. Tutto succede per qualcosa e sono contento di essere qui. Quando ci sono giocatori come Buffon che sono stelle del calcio penso sia motivo di soddisfazione poter giocare con lui, speriamo di fare bene entrambi e portare il Parma dove merita”.