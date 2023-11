EX OBIETTIVI, Sutalo male all'Ajax: può sbarcare in Serie A

Oggetto del desiderio dell'estate viola, adesso Josip Sutalo può arrivare davvero in Italia, ma in un altro club. Secondo la Gazzetta dello Sport il centrale croato è infatti finito nel mirino dell'Atalanta, con Gasperini che l'avrebbe segnalato come priorità per la difesa. Ex Dinamo Zagabria, passato ad agosto all'Ajax per 20 milioni, il nazionale croato sta vivendo un periodo difficile coi lanceri, protagonisti di una delle peggiori partenze nella storia del club. Per questo Sutalo, classe 2000, potrebbe anche partire, destinazione Bergamo.