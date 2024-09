EX OBIETTIVI, Sergi Roberto (Como): "La Serie A è tosta"

FirenzeViola.it

Sergi Roberto, ex obiettivo dei viola, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove fa un punto della situazione sull'inizio di stagione del Como: "La Serie A è tosta. E’ vero che contro la Juve non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma molti dei nuovi arrivati non erano ancora pronti. Credo che nelle ultime due gare si sia visto un miglioramento e onestamente credo che avremmo meritato di vincerle entrambe. E’ solo una questione di tempo, continuiamo a lavorare sodo e a conoscerci sul campo e sono sicuro che sarà un’ottima stagione".