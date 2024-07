EX OBIETTIVI, La Lazio torna a pensare a Stengs

FirenzeViola.it

Tra le squadre più attive sul mercato c’è senza dubbio la Lazio, che prova a piazzare il colpo inglese Mason Greenwood. La squadra capitolina, però, non ha ancora chiuso l'affare e, come riporta tuttomercatoweb.com, la strada potrebbe farsi ancor più in salita con la concorrenza del Marsiglia, che potrebbe far alzare ulteriormente il prezzo.

Il DS biancoceleste, Fabiani, potrebbe dunque tornare su un vecchio obiettivo: Calvin Stengs. Per l’esterno olandese, sul quale la Fiorentina fece un pensiero nella finestra di mercato invernale, la Lazio, a giugno, aveva offerto al Feyenoord uno scambio con Isaksen senza però trovare l’accordo definitivo. Nelle ultime ore, tuttavia, il nome di Stengs potrebbe tornare in auge per i biancocelesti.