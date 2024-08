EX OBIETTIVI, L'Atletico ha raggiunto l'accordo per Sorloth

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

L'Atletico Madrid ceduto Morata al Milan e sfumato l'attaccante ucraino Dovbyk approdato alla Roma è vicinissima a formalizzare l'accordo con un ex obiettivo della Fiorentina, il norvegese del Villareal ed ex Real Sociedad Alexander Sorloth.Oggi si legherà al suo nuovo club, scrive Tuttomercatoweb, visto che il giocatore è già a Madrid, arrivato ieri. Il via libera del Villarreal è totale, va solo messo tutto nero su bianco. Sorloth arriva all'Atlético forte dei 23 gol della scorsa stagione in 41 presenze tra le varie competizioni.