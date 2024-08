EX OBIETTIVI, Il Bologna offre 15 mln per Logan Costa

FirenzeViola.it

Il West-Ham, dopo aver chiuso per Jean-Clair Todibo, si defila dalla corsa per Logan Costa, obiettivo in questa sessione della Fiorentina.

Pista libera quindi per il Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio avrebbero offerto al Tolosa un'offerta di 15 milioni per il difensore di nazionalità del Capo Verde. Se il Tolosa dovesse rifiutare tale offerta, il club emiliano punterebbe Bijol dell'Udinese, ex obiettivo dei viola.