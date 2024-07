EX OBIETTIVI, Cittadini ha firmato col Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex Monza e Genoa, accostato in passato anche alla Fiorentina, Giorgio Cittadini, sarebbe pronto per una nuova avventura in prestito, stavolta in Serie B al Frosinone. L'Atalanta, detentrice del cartellino del difensore 22enne, ha comunicato sul proprio sito ufficiale il trasferimento. Ecco la nota:



"Atalanta BC augura a Giorgio le migliori soddisfazioni per la prossima stagione sportiva",