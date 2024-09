EURORIVALI, Sestina New Saints, pari d'oro del Lask

FirenzeViola.it

Dopo il 6-1 dei New Saints rifiliato ieri al Newtown, anche il Lask - altra avversaria della Fiorentina in Conference League - ha centrato un grandissimo risultato nel suo campionato: nello scontro ad alta tensione contro il Rapid Vienna, la squadra austriaca è riuscita a bloccare l'ormai ex prima in classifica pareggiando per 1-1 in rimonta grazie alla rete messa a segno a inizio ripresa da Žulj.

Rapid - LASK 1-1

(Burgstaller 27'; Žulj 46')

Il calendario della Fiorentina in Conference League

Fiorentina - The New Saints 3 ottobre ore 21:00

San Gallen - Fiorentina 24 ottobre ore 18:45

APOEL - Fiorentina 7 novembre ore 21:00

Fiorentina-Pafos 28 novembre ore 21:00

Fiorentina - LASK 12 dicembre ore 18:45

Vitória Guimarães - Fiorentina 19 dicembre ore 21:00