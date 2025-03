Europa League, Roma e Lazio all'ultimo respiro. Decisivi Shomourodov e Isaksen

Oltre alla Conference League, oggi è andata in scena anche l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Entrambe le formazioni italiane vincono la loro partita 2-1 all'ultimo respiro. La Roma passa all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao grazie alla rete di Shomourodov mentre per la Lazio allo scadere è andato a segno Isaksen. Succede tutto nel secondo tempo tra la formazione di Ranieri e i baschi, al 50' Inaki Williams porta in vantaggio i biancorossi mentre sei minuti dopo è Angelino a segnare la rete del pareggio. Nel finale, prima l'espulsione di Yeray e poi la rete di Shomourodov decidono il match.

In Repubblica Ceca invece la Lazio passa grazie alla rete di Isaksen dopo che al 53' il Viktoria Plzen aveva pareggiato con Durosinmi l'iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Romagnoli. Da sottolineare come la Lazio abbia terminato la partita in 9 dopo le espulsioni di Rovella e Gigot.