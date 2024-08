EUROPA LEAGUE, Le avversarie di Roma e Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso il sorteggio dell'Europa League nel suo nuovo formato. Le squadre qualificate sono state infatti divise in 4 fasce in base ai punti sul ranking UEFA. Le squadre italiane presenti nella competizione sono le due romane Roma e Lazio. Queste le otto avversarie delle due squadre:

Lazio: Porto (C), Ajax (T), Real Sociedad (C), Braga (T), Ludogorets (C), Dynamo Kiev (T), Nizza (C), Twente (T).

Roma: Eintracht Francoforte (C), Tottenham (T), Braga (C), AZ Alkmaar (T), Dynamo Kiev (C), Union Saint-Gilloise (T), Athletic Club (C), Elfsborg (T)..