EURO24, Maltempo e tanto VAR ma la Germania passa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Germania batte la Danimarca 2-0 e vola ai quarti dove affronterà la vincente tra Spagna e Georgia, ma che fatica! Dopo un gol annullato dal Var alla Germania in avvio e lo 0-0 del primo tempo -interrotto per alcuni minuti al 35' per il maltempo - nella ripresa il Var diventa ancor più protagonista con il "povero" Joachim Andersen due volte protagonista. Al 48' segna il gol che avrebbe portato avanti la Danimarca ma che viene annullato dall'arbitro richiamato al Var mentre al 51' ancora il danese è protagonista visto che l'arbitro va ancora al Var e assegna un rigore proprio per tocco di mano di Andersen.

Sul dischetto va Havertz che non sbaglia e sigla l'1-0 al 53'. Al 68' Musiala raddoppia per i tedeschi, chiudendo di fatto la gara, visto che nel recupero il tris di Wirtz viene annullato per fuorigioco con la conferma del Var.