EURO24, Ai quarti di finale sarà Spagna-Germania

La Spagna, dopo essere passata in svantaggio, vince agli ottavi di finale contro la Georgia per 4-1 ed affronterà la Germania ai quarti di finale.

Nonostante il punteggio, la Georgia ha dato filo da torcere a la "Furia Roja". Nel primo tempo i georgiani passano in vantaggio con l'autogol di Le Normand. La Spagna si scopre andando in avanti e rischia più volte di subire lo 0-2 in contropiede, ma al termine della prima frazione di gioco un sinistro da fuori di Rodri rimette la gara in parità.

All'inizio della ripresa segna l'ex Napoli Fabián Ruiz di testa su assist del sedicenne Lamine Yamal. In contropiede segna l'altro gioiellino Nico Williams e Dani Olmo chiude l'incontro sul 4-1.