Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Solo una multa per Jude Bellingham che non sarà squalificato dopo l'esultanza volgare che ha scatenato la polemica. Il turno di stop è stata sospeso dalla Uefa con una condizionale di un anno. L'Inghilterra non perderà il suo gioiello per i quarti di finale degli Europei da giocare contro la Svizzera, (ANSA).