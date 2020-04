EURO2021, Cambierà il format? La Uefa smentisce

EURO 2021 cambia format? È possibile, secondo quanto riporta il Daily Mail, già posticipato per l'Emergenza Coronavirus perché, avendo la,caratteristica di una manifestazione itinerante, molte città non sarebbero ancora convinte. In particolare, si legge, molte fra le 12 città ospitanti avrebbero forti dubbi sul rimanere tali anche nell’estate del 2021, per molteplici motivi. Fra queste, scrive il Mail, ci sono certamente Roma e Bilbao. La UEFA ha iniziato a parlare della questione dopo che la federazione italiana e quella spagnola avrebbero espresso forti dubbi sulla possibilità di onorare l’impegno preso con un anno di ritardo, soprattutto a causa delle conseguenze del Coronavirus (in termini di morti e di impatto economico). Inoltre, 10 dei 12 stadi previsti hanno già diversi eventi extracalcistici fissati per il 2021. Il Mail poi sottolinea come Ceferin potrebbe accogliere con favore i dubbi delle città ospitanti visto che non ha mai gradito troppo il format voluto dal suo precedessore Platini. Un portavoce della UEFA, avrebbe però smentito pur confermando che il calendario in effetti non è stato ancora confermato, anche se: “Euro2020 si svolgerà fra l’11 giugno e l’11 luglio 2021, con l’intenzione di avere lo stesso calendario e le stesse città ospitanti. La UEFA è in contatto con le 12 città ospitanti e presto saranno fatti ulteriori annunci”.