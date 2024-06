EURO 24, Il programma di oggi. In campo Milenkovic

FirenzeViola.it

Dopo il pareggio in extremis di Mattia Zaccagni che ha garantito il secondo posto nel girone agli azzurri, prosegue oggi l'Europeo con la conclusione del gruppo C e D.

Alle 18 al via il gruppo D con Francia-Polonia e Olanda-Austria, esiti ancora incerti esclusa la Polonia che non può in ogni caso passare il girone. Alle 21 in campo la Serbia di Milenkovic, obbligata a vincere contro la Danimarca per proseguire il proprio Europeo. Alla stessa ora in campo anche Inghilterra-Slovenia. Questa la classifica dei due gironi:

GRUPPO C

Inghilterra 4

Danimarca 2

Slovenia 2

Serbia 1

GRUPPO D

Olanda 4

Francia 4

Austria 3

Polonia 0